Из-за аномальной жары курские спасатели объявили штормовое предупреждение

Специалисты просят всех жителей особенно внимательно отнестись к правилам пожарной безопасности. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В период с 11 по 16 июля на территории Курской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномальная жара. Об этом накануне сообщили специалисты регионального ГУ МЧС, В этот период в области установится погода со среднесуточной температурой воздуха 26-27 градусов, что выше климатической нормы на 7 - 9 градусов.

Сегодня в на большей территории региона установится четвертый класс пожарной опасности. А в Рыльском, Курском, Курчатовском, Касторенском, Горшеченском районах, Курске и Курчатове сохранится третий. Из-за чего специалисты просят всех жителей особенно внимательно отнестись к правилам пожарной безопасности.