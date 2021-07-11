Пенсионерка пострадала во время пожара в Курской области

Фото: предоставлено ГУ МЧС по Курской области.

Пожар в селе Сосновка Горшеченского района случился 10 июля в 15:46. Как рассказали в ГУ МЧС по Курской области, огонь повредит в кирпичном доме пластиковый потолок, кухонный гарнитур, газовую плиту и стены. Кроме того, термические ожоги получила 63-летняя женщина. Ее отправили в больницу. Предположительной причиной ЧП могло стать короткое замыкание электросчетчика.

Всего за сутки в области зарегистрировали 17 пожаров. Из-за аномально высокой температуры воздуха в регионе действует штормовое предупреждение, и растет класс пожарной опасности. По прогнозам синоптиков, сегодня в на большей территории области установится четвертый класс пожарной опасности. А в Рыльском, Курском, Курчатовском, Касторенском, Горшеченском районах, Курске и Курчатове сохранится третий.

Спасатели просят гостей и жителей региона не бросать на землю непотушенные окурки и спички, не оставлять в лесу мусор и разведенные костры. За нарушение требований пожарной безопасности грозит штраф от двух до двухсот тысяч рублей.