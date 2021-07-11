У 185 жителей Курской области нашли коронавирус к утру 11 июля

По данным оперштаба на 11 июля, в Курской области заразились коронавирусом 185 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 101, Глушковский район - 13, Курский - 12, Железногорск - десять, Льгов - восемь, Большесолдатский и Медвенский районы - по шесть, Пристенский и Солнцевский - по пять, Льговский - четыре, Беловский - три, Фатежский и Железногорский - по два, Дмитриев, Золотухинский район, Обоянь, Обоянский, Октябрьский, Суджа, Суджанский и Хомутовский районы - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 42 603 подтвержденных случаев коронавируса.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 363 пациента, на ИВЛ – 86 (7 – инвазивная, 79 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 986 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 229 784 человек, вторым компонентом – 153 076.