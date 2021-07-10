В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 320 курян

Ситуация с ковид в регионе осложнилась Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 320 человек, на ИВЛ – 86 (шесть – инвазивная, 80 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 10 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 42 418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.В том числе 187 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе скончался 981 человек. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчины 72 лет и 81 года и женщины 70 лет, 71 года и 73 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.