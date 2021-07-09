В деревне Жерновец под Курском выявили африканскую чуму

Впервые вирус обнаружили в личном подсобном хозяйстве Фото: Из архива "КП"

В деревне Жерновец Золотухинского района выявили африканскую чуму свиней. Впервые в Курской области вирус АЧС обнаружили в личном подсобном хозяйстве.

Определены угрожаемая зона и зона наблюдения, на дорогах выставляются контрольно-пропускные посты, оборудованные дезбарьерами.

Согласован план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории Золотухинского района.

Сотрудники управления ветеринарии со специалистами Россельхознадзора и представителями муниципальной власти пересчитают поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах в зоне наблюдения по АЧС.