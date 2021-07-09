На стихийных рынках Курска проходят рейды

Продукты продаются с нарушением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курске увеличились случаи продажи овощей и фруктов без сопроводительных документов. За последние дни в Центральном округе города в ходе рейдов сотрудники окружной администрации составили девять протоколов об административных правонарушениях.
О несанкционированных точках торговли сообщают сами куряне. На особом контроле проспект Дериглазова, а также улицы в Северо-западном микрорайоне и центре Курска.
— В такую жару на стихийных рынках, остановках, то есть там, где торговля запрещена и является нелегальной, жители покупают яйца, молочные и мясные изделия, овощи и фрукты. Эти продукты продаются с нарушением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, - сообщают участники рейда.