На стихийных рынках Курска проходят рейды

Продукты продаются с нарушением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске увеличились случаи продажи овощей и фруктов без сопроводительных документов. За последние дни в Центральном округе города в ходе рейдов сотрудники окружной администрации составили девять протоколов об административных правонарушениях.

О несанкционированных точках торговли сообщают сами куряне. На особом контроле проспект Дериглазова, а также улицы в Северо-западном микрорайоне и центре Курска.

— В такую жару на стихийных рынках, остановках, то есть там, где торговля запрещена и является нелегальной, жители покупают яйца, молочные и мясные изделия, овощи и фрукты. Эти продукты продаются с нарушением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, - сообщают участники рейда.