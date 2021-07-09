Курские пожарные вызволили из огня восемь человек

Источник огня находился на втором этаже, едкий дым стал заполнять подъезд Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Ленина в Железногорске поступило в «Службу спасения» 8 июля в 14:15. На место происшествия тут же выехали огнеборпцы 11-й пожарно-спасательной части.

Курянин поставил разогревать обед, решил отдохнуть пару минут и заснул Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Прибыв на место ЧП, одно звено приступило к разведке, а второе – к тушению. Источник огня находился на втором этаже, едкий дым стал заполнять подъезд. Чтобы не рисковать жизнями и здоровьем жильцов, огнеборцы стали спасать людей.

— Силами звена газодымозащитной службы нашей пожарной части были спасены восемь человек со второго и вышерасположенных этажей, среди них было пять детей, - рассказал начальник ПСЧ Александр Горбачев. – Для спасения людей применялись специальные устройства «Спасатель». К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

Также с верхних этажей спасатели эвакуировали шесть человек. Полностью ликвидировали пожар за семь минут. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Хозяин квартиры, в которой возникло возгорание рассказал, что поставил разогревать обед, решил отдохнуть пару минут и заснул. Мужчина проснулся от запаха дыма и вызвал по телефону пожарных.