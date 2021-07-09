Курского пристава обвиняют в мошенничестве

Пристав похитил принадлежащие курянам деньги в общей сумме 78 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Центрального округа города Курска. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

С октября 2018 года по июнь 2019 года судебный пристав-исполнитель, обещая гражданам помочь снять запреты, наложенные в рамках исполнительных производств, в том числе на денежные средства и автомобили, похитил принадлежащие курянам деньги в общей сумме 78 тысяч рублей.

Следствием собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.