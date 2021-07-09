В Курске спилили более 600 аварийных деревьев

В этом году специалисты рассмотрели 520 обращений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжают сносить и обрезать деревья. Работы по очистке города от больных, аварийных, сухих и упавших древесно-кустарниковых насаждений проводит Управление ГО и ЧС при администрации города Курска. С начала года специалисты спилили более 600 аварийных деревьев, обрезали 300.

Заявления на обследование зеленых насаждений принимает комитет городского хозяйства. В этом году специалисты рассмотрели 520 обращений.

Подготовили 368 разрешений на снос более 2,5 тысяч деревьев, уборку 47 тысяч квадратных метров самосевной дикорастущей поросли, обрезку 541 дерева.