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Происшествия9 июля 2021 14:10

Ранее судимый курянин украл шесть полутораметровых туй

Деревья он продал проезжавшему мимо водителю «Газели»
Яна ШЕЛЕСТ
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За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске сотрудники полиции задержали ранее судимого гражданина, который выкопал шесть полутораметровых туй на улице Аэропортовской. Мужчина гулял ночью по Железнодорожному округу, вдоль заборов у частных домов увидел туи. Вырвал деревья из земли руками и спрятал их в густом кустарнике.

Затем злоумышленник направился в сторону Союзной. Остановил порезавшую мимо «Газель», водителю рассказал, что был в гостях, где ему подарили деревья, и предложил их купить по сходной цене. Водитель от выгодной сделки отказаться не смог. А в качестве бонуса покупатель подвез подозреваемого домой.

Полицейские установили все обстоятельства произошедшего и задержали фигуранта. Вырученные за туи деньги он уже успел потратить. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас оперативники разыскивает водителя «Газели».