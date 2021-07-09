Ранее судимый курянин украл шесть полутораметровых туй

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске сотрудники полиции задержали ранее судимого гражданина, который выкопал шесть полутораметровых туй на улице Аэропортовской. Мужчина гулял ночью по Железнодорожному округу, вдоль заборов у частных домов увидел туи. Вырвал деревья из земли руками и спрятал их в густом кустарнике.

Затем злоумышленник направился в сторону Союзной. Остановил порезавшую мимо «Газель», водителю рассказал, что был в гостях, где ему подарили деревья, и предложил их купить по сходной цене. Водитель от выгодной сделки отказаться не смог. А в качестве бонуса покупатель подвез подозреваемого домой.

Полицейские установили все обстоятельства произошедшего и задержали фигуранта. Вырученные за туи деньги он уже успел потратить. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас оперативники разыскивает водителя «Газели».