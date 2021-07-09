Курским семьям с детьми от трех до семи лет направили более миллиарда рублей

За перерасчетом уже обратились более 20 тысяч курян Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет предоставляется в России с 2020 года. С января 2021 года на эти цели направили более 1 млрд 148 тысяч рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщили в областном комитете соцобеспечения, материнства и детства.

Претендовать на выплаты могут семьи, у которых среднедушевой доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума. В Курской области ежемесячная выплата составляет 5 313 рублей.

С 1 апреля принимают заявления на назначение по новым правилам пособия на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей. Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ и органах социальной защиты по месту жительства.

За перерасчетом уже обратились более 20 тысяч курян. Всего же с начала года было подано более 24 тысяч заявлений о назначении выплаты.