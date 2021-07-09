Промышленный районный суд признал 64-летнего водителя виновным в ДТП Фото: Из архива "КП"

В Курске вынесли приговор водителю «Газели», по вине которого погибли два пассажира и один получил травмы, сообщили в СК. 7 октября 2019 года примерно в 19:10 водитель маршрутки на Магистральном проезде Курска врезался в припаркованную фуру.

В результате ДТП двое пассажиров погибли на месте, водитель и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

8 июля 2021 года Промышленный районный суд признал 64-летнего водителя виновным в ДТП и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчине запретили 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.