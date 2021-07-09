За сутки в Курской области коронавирусом заболели 185 человек

. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 340 человек
Фото: Из архива "КП"
На утро 9 июля в Курской области коронавирусом заболели еще 185 человек, сообщили в оперштабе. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 340 человек, на искусственной вентиляции – 82 (4 – инвазивная, 78 – неинвазивная).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +105
Курчатовский +13
Курский +8
г. Щигры +7
Касторенский +5
Горшеченский +4
Советский +4
Беловский +3
Большесолдатский +3
г. Обоянь +3
Суджанский +3
Фатежский +3
Черемисиновский +3
г. Железногорск +3
г. Льгов +2
Мантуровский +2
Пристенский +2
г. Рыльск +2
Солнцевский +2
Глушковский +1
Медвенский +1
Поныровский +1
Тимский +1
г. Фатеж +1
Хомутовский +1
Щигровский +1
Железногорский +1.