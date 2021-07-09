За сутки в Курской области коронавирусом заболели 185 человек

. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 340 человек Фото: Из архива "КП"

На утро 9 июля в Курской области коронавирусом заболели еще 185 человек, сообщили в оперштабе. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 340 человек, на искусственной вентиляции – 82 (4 – инвазивная, 78 – неинвазивная).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +105

Курчатовский +13

Курский +8

г. Щигры +7

Касторенский +5

Горшеченский +4

Советский +4

Беловский +3

Большесолдатский +3

г. Обоянь +3

Суджанский +3

Фатежский +3

Черемисиновский +3

г. Железногорск +3

г. Льгов +2

Мантуровский +2

Пристенский +2

г. Рыльск +2

Солнцевский +2

Глушковский +1

Медвенский +1

Поныровский +1

Тимский +1

г. Фатеж +1

Хомутовский +1

Щигровский +1

Железногорский +1.