Семьи поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт

В Курске наградили многодетные семьи. Супругов Егоршиных и Звягинцевых поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В семье Егоршиных из Золотухинского района растут четверо детей. Родители Александр и Ольга – педагоги технологии и музыки в школе. Дети хорошо учатся, принимают участие в общественной жизни школы и района, поют, играют на музыкальных инструментах.

Роман и Татьяна Звягинцевы также воспитывают четверых. Супруг - командир отделения четвертой пожарно-спасательной части по охране Центрального округа Курска, жена - педагог допобразования. Семья активно занимается спортом и увлекается декоративно-прикладным творчеством.