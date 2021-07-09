В Курске пропал восьмилетний ребенок

Приметы ребенка: на вид 8-10 лет, рост 138-140 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие Фото: УМВД России по Курской области.

Сотрудники полиции разыскивают восьмилетнего Ширяева Артема Андреевича, 29.07.2012 года рождения. Мальчик ушел из дома 8 июля, сообщила в Северо-западный отдел полиции мама ребенка.

Приметы ребенка: на вид 8-10 лет, рост 138-140 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темно-голубую футболку, короткие шорты темно-синего цвета с рисунком «миньон» серого цвета, темно-синие сандалии.

— Если вам известна какая-либо информация о несовершеннолетнем мальчике, сообщите в Северо-Западный отдел полиции по телефону 58-33-90 или 02, с мобильного 102, - обращаются к курянам полицейские.