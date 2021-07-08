Курский музей археологии объединят с краеведческим музеем

Работа по присоединению музеев региона к областному краеведческому музею ведется последние десять лет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курский областной музей археологии станет филиалом областного краеведческого музея, сообщили в областной администрации. Главная задача объединения - оптимизация для повышения эффективности работы по административно-управленческой части обоих учреждений.

Реорганизация не затронет численность сотрудников, их заработная плата сохранится. Свою работу музей археологии продолжит в привычном формате для курян, гостей региона и научного сообщества.

Работа по присоединению музеев региона к областному краеведческому музею как филиалов ведется последние десять лет. Ими являются сегодня Музей-усадьба А.А. Фета, Музей Н.В. Плевицкой, Историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта», Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы. Музей археологии станет 33 филиалом краеведческого музея.