В Рыльске под Курском отремонтируют 12 улиц

Дорожное покрытие на улице Ленина в Рыльске приводить в порядок начали в прошлом году Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2021 году в Рыльске отремонтируют 12 улиц. По региональной программе городу выделено почти 170 млн рублей. В нормативное состояние приведут 13 км дорог.

К выполнению работ подрядчики приступили 1 июня. Ремонт на улице 25-го Октября уже завершен. На улице Розы Люксембург сейчас устанавливают бортовой камень, а на Ленина укладывают асфальт. Работы ведутся с опережением графика.

Дорожное покрытие на улице Ленина в Рыльске приводить в порядок начали в прошлом году. Тогда сделали тротуар, теперь восстанавливают проезжую часть.

Ремонт автомобильных дорог по региональной программе пройдет еще в семи муниципальных образованиях: Железногорске, Курчатове, Льгове, Обояни, Щиграх, Дмитриеве и Фатеже. Всего планируют привести в нормативное состояние 88 объектов протяженностью почти 60 км.