В 15 многоквартирных домах Курской области завершился капремонт

В 163 домах подрядчики приступили к работам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2021 году в Курской области Фонд капремонта отремонтирует 190 многоквартирных домов. Рабочие заменят внутридомовые инженерные системы, отремонтируют кровли, подвальные помещения и фундамент, утеплят фасады, установят приборы учета и проведут другие работы.

На сегодняшний день 15 домов уже отремонтировали: 11 в Курске, два в Мантуровском районе и один - в Обоянском. В большинстве многоэтажек обновили фасад или кровлю. В некоторых заменили системы водо- и электроснабжения.

В 163 домах подрядчики приступили к работам. По 14 адресам ремонт начнется с 15 июля. Также в 73 домах заменят 238 лифтов.