Курская студентка вошла в десятку лучших танцоров России

В соревнованиях приняли участие представители 35 стран

В Сочи состоялось международное мультиспортивное событие Open Sochi - 2021, объединившее чемпионаты и первенства по танцевальным видам спорта — акробатическому рок-н-роллу, танцевальному спорту и брейкингу.

В соревнованиях приняли участие представители 35 стран. Россия одержала победу во всех номинациях. Свой вклад в победу внесла и студентка Курского государственного университета Диана Попова. Девушка вошла в десятку сильнейших танцоров России.