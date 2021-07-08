В Курске приводят в порядок парки и скверы

Траву покосили в парке Железнодорожников, скверах на улицах Челюскинцев и Студенческой Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В парках и скверах Курска ежедневно проводят работы по уборке мусора, поливу и покосу газонов, сообщили в мэрии.

С начала недели траву покосили в парке Железнодорожников, скверах на улицах Челюскинцев и Студенческой. В сквере возле ТЦ «Триумф» постригли кусты, на улице Куйбышева привели в порядок и покрасили детскую площадку.

Из сквера Героев 16-й Воздушной Армии вывезли упавшие деревья. В парке КЗТЗ пешеходные дорожки обработали от сорняков.