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Происшествия8 июля 2021 15:54

Курский инспектор ДПС идет под суд за вымогательство

Женщина пыталась получить взятку от участника ДТП
Яна ШЕЛЕСТ
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Обвиняемая незаконно пыталась получить 15 тысяч рублей от участника ДТП

Обвиняемая незаконно пыталась получить 15 тысяч рублей от участника ДТП

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД «Курчатовский». Сотрудницу обвиняют в покушении на получение взятки с вымогательством.

В декабре 2020 года обвиняемая незаконно пыталась получить 15 тысяч рублей от участника ДТП за вынесение постановления о прекращении дела об административном правонарушении.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.