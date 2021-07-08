Курский инспектор ДПС идет под суд за вымогательство

Обвиняемая незаконно пыталась получить 15 тысяч рублей от участника ДТП Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД «Курчатовский». Сотрудницу обвиняют в покушении на получение взятки с вымогательством.

В декабре 2020 года обвиняемая незаконно пыталась получить 15 тысяч рублей от участника ДТП за вынесение постановления о прекращении дела об административном правонарушении.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.