Курский Центр компетенций объяснил появление "страусиной фермы" на улице Ленина

Экзотические птицы недешево обошлись бюджету Фото: Светлана ВОЛКОВА

В середине июня на пересечении улиц Ленина и Садовой в центре Курска появились 11 клумб в виде... страусов.

"Страусиную ферму", которая обошлась бюджету в серьезную сумму, не перестают обсуждать горожане. Одни относятся к такому озеленению весело - улыбаются, проходя мимо или делают селфи на фоне разноцветных страусят. Другие критикуют местные власти и инсталяцию не по дизайн-коду.

На днях работники Центра компетенций - они же авторы концепции курского дизайн-кода, в соответствии с которым снимают вывески с зданий и перекрашивают фасады, прокомментировали появление "страусиной фермы" в центре города:

- Третья и четвертая книги дизайн-кода, в которых есть разделы озеленения, еще не приняты на заседании Курского городского Собрания и носят рекомендательный характер. Поэтому юридических механизмов взаимодействия с местной администрацией на сегодняшний день нет.

Таким образом убирать инсталяцию с городских улиц, по всей видимости, не будут.