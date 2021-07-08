В Курске от ковид вакцинируют работников транспорта

На некоторых курских предприятиях ввели обязательную вакцинацию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники транспортных компаний продолжают проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщили в администрации региона. В первую очередь прививку делают водители и кондукторы, которые ежедневно контактируют с большим количеством пассажиров.

С начала пандемии от ковид скончались 970 курян. В том числе за последние сутки - пять человек - женщина 69 лет; мужчины 65, 72, 72, 90 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.