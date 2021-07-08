В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 348 курян

На ИВЛ – 85 пациентов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 348 человек, на ИВЛ – 85 (4 – инвазивная, 81 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 8 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 42 046 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 182 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 970 курян. В том числе за последние сутки - пять человек - женщина 69 лет; мужчины 65, 72, 72, 90 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.