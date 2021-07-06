В Курской области доступен новый сервис «Земля для стройки»

Сведения будут дополняться Фото: Светлана ВОЛКОВА

При помощи электронного сервиса организации-застройщики и жители области смогут выбирать и регистрировать земельные участки под строительство жилья.

Онлайн-сервис отображает на Публичной кадастровой карте сведения по выявлению земельных участков под жилищное строительство. Данный проект затронул и Курскую область.

Для того, чтобы найти информацию о данных участках, необходимо на Публичной кадастровой карте https://pkk.rosreestr.ru выбрать тип поиска «Жилищное строительство» и набрать в Строке поиска последовательно номер региона, двоеточие и звездочку (46:*).

- Сервис обеспечит связь между органами исполнительной власти, местного самоуправления и заинтересованными лицами. Процедура поиска упростит и ускорит процесс вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства, – пояснила заместитель директора Кадастровой палаты по Курской области Ольга Турецкая.

Сейчас на Публичной кадастровой карте для потенциальных застройщиков размещены семь земельных участков под ИЖС в Курске, Курчатове и Железногорском районе. Сведения будут дополняться.