Курянина подозревают в оформлении кредита на чужое имя

Подозреваемый успел потратить часть денег Фото: Из архива КП.

Сотрудники городского уголовного розыска раскрыли кражу денег с банковской карты. С заявлением в полицию обратился 45-летний житель областного центра. Курянин рассказал, что обнаружил пропажу телефона после велопрогулки в парке.

Он предположил, что мобильник выпал из кармана и не сразу обратился к правоохранителям. Спустя время мужчина вошел в банковское приложение через компьютер и узнал, что на его имя оформлен кредит на сумму 107 тысяч рублей.

После заявления в полицию стражи порядка установили обстоятельства кражи, а также личность подозреваемого. Выяснилось, что телефон оказался в руках 23-летнего ранее судимого жителя областного центра. Парень подобрал случайную находку в парке и воспользовался пропажей в преступных целях, считают в полиции. Дома он подобрал графический ключ к онлайн-кабинету хозяина телефона и подал заявку на кредит от его имени. Поступившие деньги он перевел на счет друга, а позже обналичил, не рассказав знакомому об источнике дохода.

В отделе полиции молодой человек признался, что успел потратить 30 тысяч рублей. Оставшиеся купюры изъяли при осмотре.

Курянин стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полицейские напоминают, в случае обнаружения бесхозных вещей следует предпринять меры по установлению законного владельца или сообщить о находке в отдел полиции. Присваивая чужое имущество себе, Вам может грозить наказание по ст. 158 УК РФ«Кража» и ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».