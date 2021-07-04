В Курской области утонул 50-летний мужчина

Спасатели просят жителей региона быть аккуратней. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

50-летний житель Курской области утонул в реке Свапа. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, несчастье произошло 3 июля в поселке Красная Дубрава Дмитриевского района.

На место происшествия направили спасателей, полицейских, медиков. Специалисты достали тело погибшего мужчины. Всего привлекалась группировка из четырех единицы техники и девяти человек.

Сотрудники ГУ МЧС просят всех соблюдать меры безопасности при посещении водоемов! При необходимости сразу же обращаться по телефону службы спасения «112».