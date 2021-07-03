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Здоровье3 июля 2021 16:44

В Курской области для некоторых групп граждан ввели обязательную вакцинацию

Число заболевших коронавирусом неуклонно растет
Яна ШЕЛЕСТ
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Постановление об обязательной вакцинации определенных групп граждан подписал Олег Климушин

Постановление об обязательной вакцинации определенных групп граждан подписал Олег Климушин

Фото: Из архива "КП"

Главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин подписал постановление об обязательной вакцинации определенных групп граждан, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В последние три недели в области увеличилось количество заболевших коронавирусом. Основной прирост наблюдается среди трудоспособного населения, в сферах, где работники контактируют с большим количеством народа.

Принято решение организовать проведение профилактических прививок от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников следующих сфер:

- государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций;

- торговли, организаций общественного питания;

- образовательных организаций, здравоохранения, социальной защиты, соцобслуживания;

- общественного транспорта, включая такси;

- организаций ЖКХ и энергетики;

- организаций в сфере бытового обслуживания, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- организаций по оказанию гостиничных услуг;

- клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- МФЦ;

- работников культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- работников досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- работников детских развлекательных центров, детских лагерей;

- работников театров, кинотеатров, концертных залов, цирков;

- лиц, задействованных в массовых физкультурных, спортивных мероприятиях.