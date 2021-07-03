В Курской области для некоторых групп граждан ввели обязательную вакцинацию

Постановление об обязательной вакцинации определенных групп граждан подписал Олег Климушин
Фото: Из архива "КП"
Главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин подписал постановление об обязательной вакцинации определенных групп граждан, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В последние три недели в области увеличилось количество заболевших коронавирусом. Основной прирост наблюдается среди трудоспособного населения, в сферах, где работники контактируют с большим количеством народа.
Принято решение организовать проведение профилактических прививок от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников следующих сфер:
- государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти и подведомственных им организаций;
- торговли, организаций общественного питания;
- образовательных организаций, здравоохранения, социальной защиты, соцобслуживания;
- общественного транспорта, включая такси;
- организаций ЖКХ и энергетики;
- организаций в сфере бытового обслуживания, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- организаций по оказанию гостиничных услуг;
- клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- МФЦ;
- работников культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);
- работников досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);
- работников детских развлекательных центров, детских лагерей;
- работников театров, кинотеатров, концертных залов, цирков;
- лиц, задействованных в массовых физкультурных, спортивных мероприятиях.