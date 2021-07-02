ДТП под Курском: два человека пострадали

В регионе ежедневно происходят ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 2 июля в районе Журавлинки. 75-летний водитель автомобиля "Опель" ехал со стороны Курска в направлении Курчатова. По пути на седьмом километре автодороги "Крым-Иванино" Октябрьского района по предварительным данным при выезде с полосы разгона он не предоставил преимущество в движении автомобилю "Лада Приора", за рулем которого был 22-летний мужчина. Он ехал в попутном направлении.

- В результате ДТП пострадали водитель "Лады" и пассажирка иномарки, сообщили в ГИБДД региона.