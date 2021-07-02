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Происшествия2 июля 2021 16:37

ДТП под Курском: два человека пострадали

Столкнулись иномарка и "Лада"
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе ежедневно происходят ДТП

В регионе ежедневно происходят ДТП

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 2 июля в районе Журавлинки. 75-летний водитель автомобиля "Опель" ехал со стороны Курска в направлении Курчатова. По пути на седьмом километре автодороги "Крым-Иванино" Октябрьского района по предварительным данным при выезде с полосы разгона он не предоставил преимущество в движении автомобилю "Лада Приора", за рулем которого был 22-летний мужчина. Он ехал в попутном направлении.

- В результате ДТП пострадали водитель "Лады" и пассажирка иномарки, сообщили в ГИБДД региона.