В Курске дополнительные ЛиАЗы вышли на линию

Новый транспорт должен разгрузить направление в микрорайон Северный Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 автобусов ЛиАЗ вышли на линию.

Они будут обслуживать 46 и 7 маршруты. Кроме того, их задачей станет «разгрузить» густонаселенный микрорайон Северный, сообщили в мэрии Курска.

Низкопольные автобусы рассчитаны на перевозку 90 человек при наличии 24-26 сидячих мест.

Как отметил директор департамента пассажирского транспорта Григорий Богачев, в часы пик автобусы будут двигаться с интервалом 12 минут.

-В межпиковое время средний интервал составит около 19 минут. График выстроен с учётом пассажиропотока. Мы ориентировались на время, в которое жители уезжают на работу и возвращаются домой, - сказал он.