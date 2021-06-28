В рейтинге участвовали 35 наиболее сильных, по мнению экспертов, субъектов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По итогам исследований, проводимым Фондом развития гражданского общества Курская область заняла второе место в рейтинге экономической устойчивости регионов.

Первое место заняла Москва, третье – Пензенская область. Замыкают список Башкирия и Ульяновская область.

В рейтинге участвовали 35 наиболее сильных, по мнению экспертов, субъектов. В исследовании учитывались следующие показатели: низкие госдолги по отношению к доходам бюджета, положительная динамика реального сектора экономики и эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации после COVID-19.