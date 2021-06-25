Под Курском нашли артснаряд

Звонок о ЧП поступил в МЧС
Фото: предоставлено пресс-службой
24 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в селе Заречье Мантуровского района.
На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 76 мм был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.