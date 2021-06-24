С 28 июня в Курске будут отключать свет

Без электричества останутся все три округа Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с проведением плановых ремонтных работ в Курске будет произведено отключение электроэнергия с 28 июня по 2 июля:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 28 июня по 2 июля с 9-00 до 15-00: ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки, ул. Кукуевская, Кукуевский переулок, ул. Розовая, Розовый переулок, ул. Голубая, Голубой переулок, ул. Белая, ул. Дроздовская, ул. 1-я Степная, ул. Цветная, ул. Тракторная, д. 3-19, 8-26, 1-й Моковский переулок, д. 9; ул. Еремина, д. 1; 2й Моковский переулок д. 3-25.

С 28 июня по 2 июля с 9-00 до 17-00: 1-4-е Степные переулки; 1-5-я Кислинская ул.; 2-й Кислинский переулок; ул. Броневая; ул. Аэроклубная.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 1 по 2 июля с 9-00 до 16-00: ул. Бойцов 9-й Дивизии, д. 34 – 48; ул. Верхняя Казацкая, д. 7 – 21.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

29 июля с 13-30 до 16-00: 1-я Стрелецкая, д. 1-23, 2-18; 2-я Новоселовка, д. 1,1а, 3, 3а, 5, 5а.

Телефон для справок: 26-32-10.