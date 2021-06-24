Вакцинацию против ковид завершили более 138 тысяч курян

В регионе вновь открывают ковид-госпиталя Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 167 361 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 138 265 (с учетом вакцинированных в Медико-санитарной части Курчатова ФМБА России), сообщили в администрации региона.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1051 человек, на ИВЛ – 78 (7 – инвазивная, 71 – неинвазивная).

По данным оперштаба с начала пандемии на 8:30 24 июня, в Курской области всего зарегистрировано 40 088 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе - 89 за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 908 курян. В том числе за последние сутки - четверо - мужчина 58 лет, женщины 61, 70, 79 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.