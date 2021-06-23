В Курской области составили список опасных мест для купания

Курянам советуют отдыхать на официальных пляжах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области составлен список наиболее опасных мест для купания. Всего их насчитывается около 250 . Больше всего – почти 50 – в Курске, сообщили в МЧС.

Более десяти – на территориях Курского, Рыльского, Суджанского районов.

Анализ был проведен на основе расположения водоемов и частоты трагедий на них. Этим местам при организации патрулирований и рейдов уделяется особое внимание, заверили в ведомстве.

Сегодня, когда в области установилась аномально жаркая погода, большинство курян стремится к водоемам. Зачастую люди предпочитают отдыху на официальном пляже, а их в регионе открыты 48, дикие, не приспособленные для купания места.