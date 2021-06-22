300 курян заболели коронавирусом после вакцинации

149 жителей региона заболели после первой прививки, 151 — после второй Фото: Из архива "КП"

Из 160 тысяч вакцинированных граждан в Курской области коронавирусом заболели 300 человек, сообщил главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин на прошедшей пресс-конференции.

149 жителей региона заболели после первой прививки, 151 — после второй. В большинстве случаев вакцинированные куряне заболели в период, когда у них еще не успел выработаться иммунитет.

80 процентов заболевших перенесли заболевание в легкой форме, 18 процентов – средней тяжести. В реанимацию никто не попал, отметил Олег Климушин.