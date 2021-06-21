Под Курском сгорел ЗИЛ

Пожар произошел днем
Фото: предоставлено пресс-службой
В 12:21 21 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в автомобиле по адресу Октябрьский район, село Анахино.
На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №36 Октябрьского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи.
По прибытии в 12:29 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 12:31, ликвидировано в 12:33, сообщили в МЧС.
В результате пожара огнем повреждена кабина автомобиля ЗИЛ.
Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
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