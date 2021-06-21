В Курской области коронавирусом за сутки заболели 78 человек

В больницах и стационарах проходят лечение 978 человек
Фото: из архива «КП»
На утро 21 июня в Курской области всего зарегистрировано 39 830 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 78 человек заболели за последние сутки, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах проходят лечение 978 человек, на искусственной вентиляции легких – 55 (4 – инвазивная, 51 – неинвазивная).
На сегодняшний день скончались 896 (+3; мужчины 71, 82 года; женщина 79 лет).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +33
Фатежский +6
Кореневский +5
Курский +5
г. Обоянь +5
г. Льгов +4
г. Фатеж +4
г. Железногорск +4
Золотухинский +3
Обоянский +3
Льговский +2
Большесолдатский +1
Дмитриевский +1
Медвенский +1
Пристенский +1.