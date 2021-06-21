В Курской области коронавирусом за сутки заболели 78 человек

В больницах и стационарах проходят лечение 978 человек Фото: из архива «КП»

На утро 21 июня в Курской области всего зарегистрировано 39 830 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 78 человек заболели за последние сутки, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах проходят лечение 978 человек, на искусственной вентиляции легких – 55 (4 – инвазивная, 51 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 896 (+3; мужчины 71, 82 года; женщина 79 лет).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +33

Фатежский +6

Кореневский +5

Курский +5

г. Обоянь +5

г. Льгов +4

г. Фатеж +4

г. Железногорск +4

Золотухинский +3

Обоянский +3

Льговский +2

Большесолдатский +1

Дмитриевский +1

Медвенский +1

Пристенский +1.