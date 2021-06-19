В Курске на пожаре спасли ребенка и двух взрослых

Пожар произошел ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 июня в 01.04 на пульт дежурного диспетчера ЦППС Курска поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки на улице Юности областного центра.

К месту происшествия выехали две пожарно-спасательные части, полиция, скорая медицинская помощь, службы жизнеобеспечения.

Было создано звено газодымозащитников (ГДЗС) для проведения разведки и поиска пострадавших. Горела квартира на четвертом этаже четырехэтажного дома. Из задымленных помещений эвакуировали семь человек и спасли троих курян, один из них – семилетний ребенок. Менее чем через десять минут пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Огонь повредил диван, который стоял в коридоре, закопчены стены и потолок в кухне и коридоре. Как пояснила хозяйка квартиры, она проснулась около часа ночи от едкого запаха дыма. Выйдя в коридор квартиры, увидела сильное задымление, горел электрощит. Женщина позвонила в пожарную охрану, после чего приняла посильные меры по ликвидации возгорания.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.