В торговых центрах Курска продолжают работать пункты вакцинации

В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13:00 до 19:00, в «Европе» - с 14:00 до 20:00 Фото: Из архива "КП"

В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на улице Хрущева) работают пункты вакцинации от коронавируса без предварительной записи.

В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 13:00 до 19:00, в «Европе» - с 14:00 до 20:00. Пункты работают по данному графику без перерыва и выходных.

В область продолжаются поставки вакцины. Новая партия составила 11 400 доз «Спутника V» и 1 620 - «ЭпиВакКороны».

На сегодняшний день в регионе полностью завершили вакцинацию 133 933 курянина. Это 29,1% от плана, который позволит сформировать коллективный иммунитет.

Записаться на вакцинацию можно также через портал госуслуг и по телефону своей поликлиники.