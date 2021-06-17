В этот призыв в армию отправятся более 1300 курян

Чаще всего парни из Курской области проходят военную службу в войсках Западного военного округа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежедневно ряды российской армии пополняют 150 курян. Всего более 1300 молодых людей из курского региона отправятся служить в эту весеннюю призывную кампанию.

Чаще всего парни из Курской области проходят военную службу в войсках Западного военного округа, соединениях и воинских частях войск Национальной гвардии, ВВС, ВДВ и учебных воинских частях.

Призывники проходят «два рубежа» в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией – они предусматривают сдачу тестов на COVID-19. Первый - сразу после прохождения медкомиссии в муниципальном образовании за сутки до отправки в областной сборный пункт. Второй – в сборном пункте. Призывникам предоставляют возможность вакцинироваться до поступления на службу.

Продолжается и работа с уклонистами. Более тысячи молодых людей не согласны с решением призывных комиссий или числятся в категории неоповещенных.

В этом году к административной ответственности в виде штрафа до трех тысяч рублей военными комиссариатами привлечено более 200 человек, 30 материалов переданы в следственные отделы СК региона для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статье об уклонении от призыва на военную службу.