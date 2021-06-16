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Здоровье16 июня 2021 22:11

В Курске от ковид привили педагогов

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе сохраняется сложная ситуация по ковид

В регионе сохраняется сложная ситуация по ковид

Фото: Из архива КП.

Сотрудники сферы образования сделали прививку против коронавируса.

16 июня представители городского комитета образования, а также педагогические работники получили первый компонент вакцины ЭпиВакКорона. Всего вакцинировались 70 человек, сообщили в администрации региона.

Перед процедурой все прошли осмотр у терапевта. Проводится вакцинация добровольно. Все, кому поставили прививку, пройдут через 14 дней второй этап.

Напомним, что на сегодняшний день вакцинация - это возможность защитить себя и окружающих от рисков, которые связаны с распространением COVID- 19.