Открыт новый рейс из Курска в Минеральные Воды

Теперь улететь на курорты Северного Кавказа можно и в субботу утром Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 июня состоится первый полет в рамках дополнительного рейса по маршруту Курск—Минеральные Воды – Курск. Теперь улететь на курорты Северного Кавказа можно и в субботу утром. Вылет из Курска в 9:25, прилет – 11:20. Из Минеральных Вод самолет вылетает в 12:05, приземляется в Курске в 14:05.

Дополнительный рейс был открыт в связи с тем, что маршрут очень популярен у курян.

Время в пути составляет около двух часов. Полеты продлятся до 25 сентября 2021 года включительно.

Ранее авиаперевозки осуществлялись один раз в неделю по понедельникам: отправление из Курска в 12:35, прилет в Минеральные Воды в 14:30; вылет из Минеральных Вод в 15:20, прилет в Курск в 17:10.

Осуществляет перелеты авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ-100/200.