В Курске пройдет показ фильма в рамках проекта "Кинодневники"

Встреча будет посвящена событиям Отечественной войны 1812 года Фото: предоставлено организаторами

17 июня в 17:00 курян приглашают на очередное мероприятие проекта Курского кинофонда «Кинодневники. История страны в кино». Встреча посвящена событиям Отечественной войны 1812 года.

Приглашенный гость - начальник отдела научно-исследовательской работы и информационного обеспечения Государственного архива Курской области, кандидат исторических наук, член Российского военно-исторического общества Аргунов Олег. После выступления эксперта посмотрим историческую мелодраму «Василиса», 16+.

Прототипом героини Светланы Ходченковой выбрана женщина, возглавившая освободительное движение против французских захватчиков – Василиса Кожина. Начнется история, перенесенная на экраны Антоном Сиверсом, с романтической влюбленности молодого барина в простую крестьянку. Все мечты и чаяния будут отодвинуты стремительным наступлением иноземцев. Иван уходит на фронт, а Василиса пылкими речами призывает местных мужчин создать партизанский отряд. Когда до деревни дойдет слух, что скоро по дороге поедет сам Наполеон, отважная женщина начнет готовить свое войско к опасной вылазке, искренне надеясь, что в ее силах положить конец этой войне...

Курян ждут 17 июня в 17:00 в креативном пространстве «Веранда» (Ленина, 15, 3 этаж).

Мероприятие проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала.

Вход на мероприятие свободный, запись по телефону 52-98-20.