В Курске проходит первенство по пляжному волейболу

В парке отдыха им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) с 11 по 13 июня проходит первенство Курска по пляжному волейболу среди юношей и девушек.

Торжественное открытие соревнований состоится 12 июня в 15.00. Впрочем, состязания спортсменов в возрасте 6 -11 лет стартовали уже сегодня, а волейболисты до 17 лет, а также 17 лет и старше начнут соревноваться завтра с 8.00.

13 июня пройдут финальные игры и состоится награждение победителей и призеров.

Соревнования проводятся на пляжных кортах парка «Боева дача», организованных в этом году по инициативе руководителя волейбольного клуба «Виктория» при поддержке администрации города Курска.