Курян приглашают в волонтеры

Подробности можно узнать по телефону +7 (4712) 90-90-04 Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области начнут работать волонтеры, которые будут рассказывать о вакцинации от коронавируса, помогут записаться на прививку в поликлинику. Чтобы стать волонтером акции, необходимо зарегистрироваться на портале dobro.ru, подробности также можно узнать по телефону +7 (4712) 90-90-04.

Самые активные волонтеры смогут получить дополнительные баллы для поступления в университеты, действующие студенты – рассчитывать на бонусы во время сдачи сессии.

В целом в Курскую область поступило 159 807 доз вакцины «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».

В июле ожидается поставка «Спутника лайт». Этой вакциной будут прививать студентов, а также граждан, которые в силу рабочих обстоятельств не могут поставить второй компонент.