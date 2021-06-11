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Здоровье11 июня 2021 16:26

Курян приглашают в волонтеры

Студенты могут рассчитывать на бонусы во время сдачи сессии
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Подробности можно узнать по телефону +7 (4712) 90-90-04

Подробности можно узнать по телефону +7 (4712) 90-90-04

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области начнут работать волонтеры, которые будут рассказывать о вакцинации от коронавируса, помогут записаться на прививку в поликлинику. Чтобы стать волонтером акции, необходимо зарегистрироваться на портале dobro.ru, подробности также можно узнать по телефону +7 (4712) 90-90-04.

Самые активные волонтеры смогут получить дополнительные баллы для поступления в университеты, действующие студенты – рассчитывать на бонусы во время сдачи сессии.

В целом в Курскую область поступило 159 807 доз вакцины «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».

В июле ожидается поставка «Спутника лайт». Этой вакциной будут прививать студентов, а также граждан, которые в силу рабочих обстоятельств не могут поставить второй компонент.