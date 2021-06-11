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Звезды11 июня 2021 14:48

Под Курском открывается необычная выставка

Александра Ивлева создает интерактивные металлические скульптуры
Яна ШЕЛЕСТ
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Торжественное открытие выставки «Сварочная вселенная Weld Queen» состоится в 16.00

Торжественное открытие выставки «Сварочная вселенная Weld Queen» состоится в 16.00

11 июня в зале современного искусства Железногорского краеведческого музея откроется выставка Александры Ивлевой - сварщика и художницы, известной как Weld Queen, или Королева сварки.

С помощью сварки Александра создает интерактивные металлические скульптуры и концептуальные дизайнерские аксессуары. Есть в ее коллекции традиционный русский сварочный наряд, сварочный костюм супергероя, вечернее сварочное платье, арматурные сумочки и многое другое.

Торжественное открытие выставки «Сварочная вселенная Weld Queen» состоится в 16.00. Посетить экспозицию можно будет до 26 июня.