За сутки от коронавируса умерли четверо курян

За сутки коронавирус подтвердился у 64 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались четверо курян, сообщили в оперштабе. Это 64, 80 и 84-летние мужчины, и 69-летняя женщина.

За сутки коронавирус подтвердился у 64 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 624 человека, на ИВЛ – 34 (3 – инвазивная, 31 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 149 197 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 127 483.