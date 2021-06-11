За сутки от коронавируса умерли четверо курян

За сутки коронавирус подтвердился у 64 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались четверо курян, сообщили в оперштабе. Это 64, 80 и 84-летние мужчины, и 69-летняя женщина.
За сутки коронавирус подтвердился у 64 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 624 человека, на ИВЛ – 34 (3 – инвазивная, 31 – неинвазивная).
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 149 197 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 127 483.