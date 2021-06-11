64 курянина заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки заболели 64 человека Фото: из архива "КП"

На утро 11 июня в Курской области всего зарегистрировано 39 127 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 64 человека, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 624 человека, на искусственной вентиляции легких – 34.

На сегодняшний день скончались 857 (+4; мужчины 64, 80, 84 года; женщина 69 лет).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +29

Курский +8

г. Обоянь +4

Советский +3

г. Железногорск +3

Золотухинский +2

Обоянский +2

Пристенский +2

г. Фатеж +2

Большесолдатский +1

Касторенский +1

Конышевский +1

Курчатовский +1

Поныровский +1

Рыльский +1

Хомутовский +1

г. Щигры +1

Щигровский +1.