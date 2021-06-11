64 курянина заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки заболели 64 человека
Фото: из архива "КП"
На утро 11 июня в Курской области всего зарегистрировано 39 127 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 64 человека, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 624 человека, на искусственной вентиляции легких – 34.
На сегодняшний день скончались 857 (+4; мужчины 64, 80, 84 года; женщина 69 лет).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +29
Курский +8
г. Обоянь +4
Советский +3
г. Железногорск +3
Золотухинский +2
Обоянский +2
Пристенский +2
г. Фатеж +2
Большесолдатский +1
Касторенский +1
Конышевский +1
Курчатовский +1
Поныровский +1
Рыльский +1
Хомутовский +1
г. Щигры +1
Щигровский +1.