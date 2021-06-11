В поселке Карла Либкнехта под Курском продолжается строительство моста

Сдача объекта намечена на 2021 год

В поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района продолжается строительство низководного моста через Сейм. Работы ведутся в рамках строительства региональной дороги Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной» — Малые Угоны – Погореловка. Общая протяженность – почти три км, в том числе 85,3 метров – протяженность мостового перехода.

Строительство началось осенью 2019 года. На период производства работ возвели временный пешеходный мост. Сейчас готовность объекта составляет 75%. Уже построено 2,8 км автомобильной дороги, ширина проезжей части – 6 м, две полосы движения – по одной в каждом направлении.

Специалистам предстоит также построить подход к мостовому сооружению, завершить укрепительные работы по водопропускным трубам, сформировать и укрепить обочины, установить дорожные знаки, нанести разметку. Сдача объекта намечена на 2021 год.